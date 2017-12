Berlusconi envia torpedo ao celular dos eleitores O governo do primeiro-ministro Silvio Berlusconi enfureceu os italianos ao bombardear seus telefones celulares com milhões de mensagens de texto convocando-os a votar nas eleições européias e locais deste fim de semana. O governo afirmou que se trata de um simples esforço para garantir um alto comparecimento às urnas, mas a oposição denunciou a iniciativa como uma invasão de privacidade e forma de campanha subliminar. A mensagem, que até a manhã de amanhã terá sido recebida por todos os 30 milhões de celulares da Itália, diz: "Eleições 2004. Votação sábado, 12, das 15 às 22 horas e domingo, 13, das 7 às 22 horas. Traga identificação. O escritório do primeiro-ministro." Não está claro de onde saíram os recursos para custear a "ofensiva do celular", estimada em 3 milhões de euros. "O objetivo é informar e ajudar os italianos", alegou Berlusconi. "Ele está tentando qualquer subterfúgio para conseguir votos", afirmou, por sua vez, o deputado oposicionista Francesco Martone. "É alarmante que a privacidade seja violada de modo tão sensacionalista." Os eleitores da Itália e demais 24 países da recém-ampliada União Européia terão eleito, até domingo, os 732 membros do Parlamento Europeu. Um dia depois dos britânicos e holandeses - hoje foi a vez de os checos e irlandeses começarem a votar - o que se estenderá até amanhã. O estadista e dramaturgo checo Vaclav Havel, que liderou a "revolução de veludo" que pôs fim ao regime comunista em 1989 e conduziu o país até as portas da UE, foi um dos primeiros a votar. "É a primeira eleição em que compartilhamos uma decisão sobre o futuro do continente", afirmou. Entre os candidatos do país a eurodeputado estão o ex-cosmonauta Vladimir Remek e a estrela pornô Nora Dolly Buster Baumberger. Por norma da UE, os resultados só podem ser divulgados domingo à noite. Apesar disso, na Holanda foram divulgados resultados extra-oficiais, que mostram um avanço da oposição esquerdista.