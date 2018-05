Berlusconi espera obter apoio de opositores O premiê da Itália, Silvio Berlusconi, disse ontem que vários deputados opositores ofereceram apoio a seu governo, um dia após ele sobreviver, por três votos, a uma moção de desconfiança no Parlamento. "Aguardo o apoio de deputados que se sentem traídos por Fini (Gianfranco, ex-aliado do premiê), que os levou para a oposição junto com a esquerda", disse Berlusconi. Ele reiterou que sua vitória foi também política, uma resposta a Fini, que havia dito na terça-feira que o triunfo por pequena margem havia sido "apenas numérico".