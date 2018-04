Berlusconi faz campanha para melhorar imagem da Itália O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, lançou hoje uma nova campanha de turismo para o país, "Itália Mágica", na esperança de reabilitar a imagem da nação, a qual ele disse ter sido prejudicada por seus recentes escândalos pessoais. Berlusconi disse que a reputação da Itália no exterior foi prejudicada em primeiro lugar pela crise do lixo em Nápoles no ano passado, quando toneladas de detritos ficaram empilhadas nas ruas da cidade. Segundo Berlusconi, a imagem do país ficou ainda mais deteriorada com uma campanha contra ele nas últimas semanas, "alimentada pelo ódio e a inveja pessoal".