Berlusconi faz visita de um dia à Líbia Em visita oficial de um dia à Líbia, o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, foi recebido pelo líder Muammar Kadafi, quando debateram o aumento do comércio bilateral. Berlusconi é uma das poucas autoridades de alto escalão da Europa a visitar o país nos últimos 20 anos. A Líbia tem na Itália seu principal parceiro econômico no continente. A estatal Libyan Arab Financial Corporation (Lafico) dispõe de 2,6% das ações da Fiat e de 7,5% do clube de futebol Juventus. A Itália, que governou a Líbia de 1911 a 1941, é o país ocidental com laços mais próximos com o país de Kadafi.