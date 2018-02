Berlusconi faz visita surpresa ao Iraque O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, está fazendo uma visita surpresa ao Iraque na manhã deste sábado. Ele deve se reunir com as tropas italianas em Nassíria, no sul do país. Berlusconi - um dos aliados mais convictos do presidente norte-americano, George W. Bush - apoiou a guerra e mandou tropas para a reconstrução do Iraque após a queda do regime de Saddam Hussein. Mas os ministros do governo italiano têm insistido para a retirada dos soldados do país. São cerca de 2.900 os italianos que trabalham nas tropas de coalizão lideradas pelos EUA.