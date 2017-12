Berlusconi lançará novo disco para comemorar seu 70º aniversário O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, lançará um disco em 29 de setembro, dia em que completa 70 anos, com músicas nas quais colaboraram o compositor napolitano Mariano Apicella e o letrista Rino Giglio, informa nesta sexta-feira o jornal "La Repubblica". Segundo o jornal, Berlusconi anunciou o lançamento de seu segundo disco - o primeiro foi lançado em 2003, também em colaboração com Apicella - durante uma festa que ofereceu esta semana a familiares e amigos em sua luxuosa residência de verão na ilha de Sardenha. A publicação afirma que a música-tema do disco será "Tempo di rumba", um "swing" com música de Apicella, que apoiou Berlusconi na composição musical. Rino Giglio, autor de canções para cantores como Peppino Di Capri, ajudou o ex-primeiro-ministro com as letras. Silvio Berlusconi lançou seu primeiro disco há três anos com o título de "Melhor uma canção" e, embora as músicas sejam cantadas por Apicella, as letras das quatorze canções foram compostas pelo ex-primeiro-ministro. Também em 2003, o empresário e então chefe do Governo italiano mostrou seus dotes de cantor ao vivo em um programa de televisão, o que foi considerado por seus opositores como uma tentativa de aumentar sua popularidade. A paixão de "Il Cavaliere" pela música é muito conhecida e ele sempre relatou com orgulho que em sua juventude trabalhou como animador em cruzeiros cantando canções que eram tocada no piano por seu amigo Fedele Confalonieri, atual presidente do grupo de comunicação Mediaset, propriedade de Berlusconi.