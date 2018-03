Berlusconi não deve desculpas, decide Parlamento da UE Conservadores aliados do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, no Parlamento europeu bloquearam nesta quinta-feira a exigência feita pelo chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, de que o chefe do governo da Itália pedisse desculpas oficiais por ter comparado deputado alemão Martin Schulz a um nazista. Após duas horas de debates sobre a crise, os líderes partidários no Legislativo da União Européia decidiram, ao contrário, que o presidente do Parlamento europeu, Pat Cox, deve pedir para Berlusconi encontrar ?uma solução tranqüila e equilibrada? para o caso.