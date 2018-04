Berlusconi não pode processar fotógrafo As fotos de amigos do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, nus ou com pouca roupa na Sardenha foram vendidas ao jornal espanhol El País por uma empresa colombiana, informa o jornal Corriere della Sera. A transação fora da Itália deixaria o autor das fotos, Antonello Zappadu, a salvo de ações da Justiça italiana.