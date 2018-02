Berlusconi não vai a tribunal por problema nos olhos

O médico particular de Berlusconi, doutor Alberto Zangrillo, disse que o ex-premiê está com uveíte bilateral, uma inflamação dos olhos que ele descreveu como dolorosa. Zangrillo disse que não podia descartar a possibilidade de ele permanecer no hospital até amanhã.

A defesa de Berlusconi citou o fato como um impedimento legítimo para que o ex-premiê comparecesse nesta sexta-feira ao julgamento por ter supostamente pago para fazer sexo com uma adolescente marroquina e ter usado sua influência para encobrir o caso. A audiência foi suspensa, enquanto o tribunal estuda uma petição da defesa

Na Itália, os réus não precisam necessariamente comparecer ao tribunal, mas podem pedir o adiamento da audiência por razões legítimas que impeçam sua presença. As informações são da Associated Press.