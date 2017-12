Berlusconi perde apoio nas pesquisas O líder do governo conservador italiano, Silvio Berlusconi, perdeu três pontos percentuais em apoio popular no primeiro ano de sua gestão, revelou uma pesquisa divulgada, nesta sexta-feira, pelo jornal milanês Corriere della Sera. Quando assumiu o poder, em junho de 2001, o líder do partido Força Itália e da coalizão de centro-direita contava com 41% de aprovação, enquanto que atualmente apenas 38% aprovam seu governo. Em maio passado, coincidindo com a greve geral convocada pelas três maiores confederações sindicais do país, o apoio a Berlusconi chegou a apenas 35%. De qualquer modo, segundo a sondagem do Corriere, um em cada três eleitores consideram "excelentes" ou pelo menos "aceitáveis" os resultados do primeiro ano de governo de Berlusconi, enquanto para 22% esses resultados são "muito ruins".