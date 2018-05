Berlusconi perderá voto de confiança, diz opositor

"Nós nos encontramos em uma situação de crise política com o governo", disse Fini, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Berlusconi disse estar confiante que obterá a maioria dos votos na terça-feira, apesar do abandono de Fini e de cerca de 40 congressistas da coalização do governo no início do ano.

Fini disse que Berlusconi perdeu a confiança do povo italiano e precisa renunciar para que o país possa seguir em frente. "Se a moção de censura não evoluir, nós nos encontraremos com um governo que estará tentando sobreviver. Este não é um governo estável, mas um governo de estagnação", afirmou.

Fini acredita que um novo governo de centro-direita deveria substituir Berlusconi no caso de renúncia. Amanhã, Berlusconi deve fazer um discurso no Senado sobre a crise política, por volta das 6 horas (horário de Brasília). A votação de confiança, então, ocorrerá no Senado e na Câmara dos Deputados, na terça-feira. A votação das 630 cadeiras na Câmara deve ser muito apertada. Porém, Berlusconi está confiante de que irá ganhar no Senado. As informações são da Dow Jones.