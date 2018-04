Berlusconi põe a culpa em Kaká O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, acredita que o desempenho ruim de seu partido nas eleições europeias ocorreu em razão da saída do craque brasileiro Kaká do Milan, time de sua propriedade. O Povo da Liberdade (PDL), partido do premiê, recebeu 35,2% dos votos, cerca de 10% a menos do que as projeções indicavam. Segundo o jornal "Corriere della Sera", Berlusconi teria confidenciado a assessores que a contratação de Kaká pelo Real Madrid fez com que houvesse uma fuga de votos de torcedores milanistas. Ainda segundo o jornal, para o premiê, o fracasso eleitoral de seu partido também ocorreu por culpa do escândalo surgido por sua amizade com a jovem modelo Noemi Letizia, de 18 anos, e do pedido de divórcio de sua mulher, Veronica Lario. Na lista de culpados de Berlusconi também está o jornal espanhol "El País", que publicou uma série de fotos que mostravam homens e mulheres nuas tomando sol na residência de verão do premiê, na Sardenha. As imagens foram reproduzidas por diversos sites de jornais europeus. Apesar do desempenho abaixo do esperado, o PDL passou de 25 para 29 parlamentares, enquanto o principal partido da oposição, o Partido Democrata (PD), perdeu três deputados.