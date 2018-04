Berlusconi processará jornal que divulgou fotos

O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, afirmou que processará o jornal espanhol El País, que divulgou ontem fotos de mulheres fazendo topless e de um homem nu em Villa Certosa, sua casa de verão na Sardenha. Berlusconi disse que as fotos são "inocentes" e constituem uma "violação de privacidade". As fotos seriam de algumas festas que Berlusconi organizou no ano passado em sua casa. Entre as imagens de mulheres jovens se divertindo está a de Noemi Letizia, de 18 anos, considerada pivô do fim do casamento de 20 anos do premiê com a ex-atriz Veronica Lario. Nas fotos divulgadas ontem aparece também o ex-primeiro-ministro da República Checa Mirek Topolanek completamente nu ao lado de uma modelo, também sem roupas. Outra foto mostra duas mulheres de topless em um jardim, tomando sol. Em outras duas imagens, Berlusconi aparece, vestido, caminhando pelo jardim. Irritado, o ex-premiê checo reconheceu que era ele nas fotos, mas afirmou que as imagens eram uma montagem. "O fato de o jornal (El País) ser uma publicação politicamente orientada, principalmente às vésperas da eleição (para o Parlamento Europeu), prova claramente que tudo isso faz parte de um complô da esquerda", disse Topolanek. As fotos haviam sido confiscadas pelo Ministério Público italiano, que instaurou uma investigação por uso inapropriado do avião oficial por Berlusconi. A denúncia foi apresentada pelo Codacon, um grupo de defesa dos consumidores italianos, que teve como base o fato de algumas das imagens mostrarem convidados do premiê descendo de um avião do governo da Itália. Em entrevista coletiva concedida ontem, Berlusconi tentou reduzir a importância das fotos e jurou não ter mantido qualquer relação imprópria com Noemi Letizia. O premiê italiano afirmou ainda que renunciaria se ficasse provado que ele mentiu sobre sua relação com a modelo. Berlusconi, de 72 anos, compareceu à festa de 18 anos de Noemi - estopim de seu divórcio -, mas sempre negou que os dois tivessem tido um caso. Segundo o premiê, Noemi é filha de um velho amigo e ele só foi à festa porque, por acaso, estava em Nápoles naquele dia. Ele também acusou a oposição esquerdista de usar a fofoca para tentar desacreditar seu partido em meio às eleições para o Parlamento Europeu.