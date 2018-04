Berlusconi promete compensar vítimas de lixão em Nápoles com 14 milhões de euros O premiê italiano, Silvio Berlusconi, anunciou ontem que pretende compensar com 14 milhões de euros as famílias prejudicadas pelo lixão de Terzigno, na Província de Nápoles, no sul da Itália. O dinheiro servirá ainda para o desenvolvimento de novos projetos relacionados a depósito e tratamento de resíduos na região. Desde terça-feira, moradores vêm se manifestando contra a construção de um aterro sanitário no Parque Nacional do Vesúvio e exigem que o outro depósito, em Terzingo, seja fechado.