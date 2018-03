Berlusconi promete devolver imposto se vencer eleições O magnata da mídia Silvio Berlusconi prometeu aos italianos neste domingo que, se vencer as eleições marcadas para 24 e 25 de fevereiro, vai abolir o impopular imposto sobre as primeiras residências e devolver impostos sobre propriedade que o governo do primeiro-ministro Mario Monti os fez pagar em 2012, como medida de austeridade para tirar o país da crise de dívida da zona do euro.