Berlusconi promete resolver crise do lixo em Nápoles em dez dias

ROMA- O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, prometeu nesta sexta-feira, 22, resolver a crise na coleta do lixo que afeta a província de Nápoles, no sul do país, em até dez dias.

O primeiro-ministro culpou a má gestão da concessionária local e disse que a Defesa Civil assumirá a coleta. Segundo Berlusconi, o governo investirá 14 milhões de euros para coleta de lixo na região.

Nos últimos dias, moradores de Terzigno entraram em confronto com a polícia para impedir o despejo de lixo em um lixãoda cidade. Eles protestam contra as más condições do aterro, bem como os planos de abrir um local similar no Parque Nacional do Vesúvio.