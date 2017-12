Berlusconi quer Bush reeleito O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, expressou seu desejo de que o presidente George W. Bush seja reeleito para a Casa Branca nas eleições de 2 de novembro. Segundo a agência Ansa, durante uma visita à ilha italiana de Ischia, Berlusconi afirmou: "Esperamos e acreditamos que o próximo presidente será Bush". Pouco depois, o premier ponderou: seja quem for o vencedor, Bush ou o senador democrata John Kerry, "nós somos aliados leais dos Estados Unidos e continuaremos com nossa política de relação próxima". A Itália, com 3.000 soldados nos Iraque, é o terceiro maior parceiro na coalizão liderada pelos EUA.