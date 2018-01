Berlusconi quer reduzir feriados. A Igreja é contra A Igreja Católica na Itália pôs um breque, hoje, na sugestão do premiê Silvio Berlusconi de que o governo reduza o número de feriados para aumentar a produtividade no país. ?Há feriados nacionais demais. Nós precisamos que os italianos trabalhem mais?, disse Berlusconi à associação dos lojistas domingo. Ele pretende que feriados transformem-se em fins de semana de três dias. Entretanto, Monsenhor Giuseppe Betori, secretário da Conferência dos Bispos da Itália, disse que os feriados religiosos são regulados por um acordo com o Vaticano e qualquer mudança precisaria ter aprovação dos dois lados. Dos 11 feriados nacionais italianos, sete são dias festivos da Igreja Católica.