Berlusconi recebe mandato para formar governo Sete anos depois de uma rápida e tempestuosa passagem pelo poder, o barão da mídia Silvio Berlusconi recebeu hoje mais uma chance para governar depois que o presidente Carlo Azeglio Ciampi lhe pediu para formar o 59º governo italiano do pós-guerra. Ciampi deu ao líder conservador um mandato para formar um novo governo, uma formalidade constitucional do sitema italiano, durante uma reunião entre os dois realizada no palácio presidencial, em Roma. Após um encontro de 90 minutos, Berlusconi afirmou que apresentaria seu gabinete a Ciampi até amanhã. Depois da aprovação presidencial, Berlusconi se transformará em primeiro-ministro. Então, um voto de confiança deverá ser aprovado em ambas as casas do parlamento, onde os conservadores venceram com ampla maioria nas eleições nacionais de 13 de maio. Berlusconi vem trabalhando desde o anúncio dos primeiros resultados eleitorais numa fórmula para dividir os ministérios entre seus parceiros de coalizão, entre eles um ex-partido-neofascista e a Liga Norte.