Berlusconi rejeita pedido para retirada de tropas do Iraque O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, rechaçou hoje pedidos pela retirada das tropas italianas do Iraque, mas prometeu que Roma vai concluir sua missão militar o mais rápido possível. Berlusconi reafirmou a promessa de seu governo de manter as tropas no Iraque enquanto se intensificavam os preparativos para uma passeata no sábado em Roma convocada por seus opositores para pressionar pela retirada dos 3.000 soldados italianos das forças de ocupação. "Certamente não é trazendo do Iraque para casa os soldados que você vai resolver qualquer coisa. Pelo contrário, acredito que ocorrerá exatamente o oposto", disse Berlusconi a repórteres que o questionavam sobre a guerra contra o terrorismo. Seu governo conservador tem garantido que manterá as tropas italianas no Iraque até pelo menos o fim de junho, quando autoridades iraquianas devem receber o poder das forças de ocupação lideradas pelos EUA. Berlusconi disse que a Itália concluir sua missão no Iraque "o mais rápido possível", e assegurou que a administração Bush também pretende cumprir a missão o mais breve possível. "Se queremos ser concretos sobre isso, sendo um período eleitoral, é claro que a administração Bush tem o interesse de pôr fim à contínua perda" de soldados. Os atentados contra trens na semana passada na Espanha, que, como o governo da Itália, apoiou Washington na guerra no Iraque, suscitaram novos pedidos da oposição italiana pelo retorno das tropas nacionais para casa. A coalizão de centro-direita de Berlusconi apoiou uma manifestação hoje na frente da Prefeitura de Roma que atraiu poucas centenas de pessoas - principalmente políticos e líderes trabalhistas e empresariais - numa demonstração de unidade frente ao terrorismo. Políticos oposicionistas exortaram os cidadãos para preferirem comparecer à manifestação de sábado, marcando um ano do início da guerra no Iraque. A oposição argumenta que a presença de tropas estrangeiras no Iraque sem o aval da Organização das Nações Unidas (ONU) apenas alimenta o tipo de terrorismo que devastou Madri. Os atentados contra Madri foram assumidos por militantes islâmicos. O líder no Senado do Partido Forza Italia, Renato Schifani, denunciou a manifestação de amanhã como sendo "contra Bush, contra governos ocidentais e contra Berlusconi." Berlusconi considera-se um sólido aliado de Bush - e essa imagem o deixou praticamente isolado na Europa ocidental, principalmente depois da derrota eleitoral do conservador primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, para os socialistas no último domingo. A oposição espanhola conseguiu uma surpreendente vitória nas urnas apenas três dias depois dos atentados que deixaram mais de 200 mortos em Madri.