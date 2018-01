Berlusconi se corrige sobre redução de feriados na Itália O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, provocou grande polêmica hoje, na Itália, ao propor uma redução nos feriados religiosos como meio de reativar a economia nacional. "Há dias de festa em demasia", comentou o primeiro-ministro, insistindo: "Os italianos deveriam trabalhar mais." A pronta reação popular levou Berlusconi a fazer uma "retificação" por meio de seu porta-voz Paolo Bonaiuti. "O chefe do governo quis dizer que há certas festas durante o ano que se transformam em feriadões, muito prolongados, estancando ainda mais a economia", ressaltou ele. Mas a gritaria continuou, até dentro do próprio governo. "É uma saída infeliz (acabar com os feriados)", argumentou o ministro do Trabalho, Roberto Marone. "É um remédio ineficaz que outros países europeus adotaram sem resultado prático." Os bispos italianos também deixaram muito clara sua contrariedade e lembraram que as festas religiosas constam dos acordos firmados entre o Vaticano e a Itália. Por sua vez, líderes sindicais recordaram que Berlusconi costuma tirar férias como nenhum outro líder mundial: mais de 40 dias a cada 5 ou 6 meses. A Itália tem 12 feriados ao ano; a França, 13; e a Alemanha, 14.