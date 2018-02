Berlusconi será acusado de comandar rede de prostituição Há quase um ano, Silvio Berlusconi disse que as festas que organizava em sua mansão milanesa de Arcore, que tanto frenesi causaram na mídia, eram apenas "elegantes jantares em um ambiente relaxado, tranquilo e amigável". Agora, com as provas em mãos, o promotor Antonio Sangermano diz que não, informa o diário espanhol El País.