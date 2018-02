Berlusconi sinaliza que vai retornar à política

Mas já na tarde de segunda-feira (horário local), vários dos aliados de Berlusconi criticaram a mudança do nome do partido, forçando o ex-premiê a emitir um comunicado recuando da ideia. Berlusconi chegou ao poder em 1994 e dominou a cena política italiana até ser forçado a renunciar em novembro, com o país em dificuldades financeiras e seu legado pessoal manchado por escândalos de sexo e corrupção.

Nos últimos dias, várias aliados próximos afirmaram abertamente que o magnata da mídia disputará as próximas eleições. No domingo, seu herdeiro político, Angelino Alfano, admitiu que abriria caminho para a volta de Berlusconi. O atual premiê, Mario Monti, vem afirmando que descarta voltar a concorrer ao cargo quando seu mandato terminar, em 2013. As informações são da Associated Press.