Berlusconi venceria se houvesse novas eleições

Nas eleições do mês passado, que terminaram sem uma maioria definida no Parlamento e sem a formação de um governo, a centro-esquerda ficou na frente por uma diferença de 0,4 ponto porcentual, o que a concedeu automaticamente 340 das 615 cadeiras da Câmara. Assim, se os italianos voltassem às urnas, o resultado seria invertido, segundo a SWG.

A pesquisa aponta que o Movimento Cinco Estrelas, do ex-comediante Beppe Grillo, alcançaria 26,9% dos votos, mais que os 25,5% obtidos no último pleito. O grupo, que exige um referendo sobre a permanência da Itália na zona do euro, seria, no entanto, o maior partido do país. As informações são da Dow Jones.