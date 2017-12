Berlusconi viaja aos EUA por razões de saúde, segundo Bossi O líder da oposição conservadora italiana, Silvio Berlusconi, viajou aos Estados Unidos por motivos médicos, disse neste domingo o presidente do partido federalista Liga Norte, Umberto Bossi. Durante um ato de seu partido em Milão, Bossi indicou, segundo meios de comunicação locais, que "Berlusconi decidiu ser operado na América". "Peço a vocês algo diferente do habitual: mandem a ele uma salva de palmas, dêem um grande grito para que ele possa ouvir de longe", disse Bossi. Há dias, a imprensa especulava a possibilidade de uma viagem do líder da coalizão de centro-direita aos EUA, depois de o ex-premier desmaiar em público em 26 de novembro, quando pronunciava um discurso. O político ficou internado por dois dias em um hospital de Milão. Um eletrocardiograma feito após o incidente detectou uma leve arritmia cardíaca. O jornal Corriere della Sera apontava neste domingo a possibilidade de o ex-primeiro-ministro ter viajado aos EUA ou à Suíça para se submeter a um tratamento médico. Berlusconi, segundo o jornal, "não tem vontade nenhuma de colocar um marca-passo, mas ainda deve decidir".