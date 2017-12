Bermudas congela bens de Pinochet Atendendo a uma solicitação da Justiça espanhola, o governo das Bermudas congelou os bens do ex-ditador chileno Augusto Pinochet no arquipélago britânico. A Chancelaria britânica havia recebido na sexta-feira um pedido para congelar os ativos de Pinochet em uma empresa subsidiária da Standard Life Assurance nas Bermudas, informou hoje o jornal The Royal Gazette, de Hamilton, capital do arquipélago. O jornal acrescentou que se desconhece o montante dos bens que o ex-mandatário e sua família possam ter na empresa, e o vice-governador local, Tim Gurney, não quis confirmar nem desmentir o nome da companhia em que os ativos foram congelados. Gurney declarou ao Gazette ter recebido o pedido da Justiça espanhola, feito através da Chancelaria britânica, em relação a "determinados ativos nas Bermudas. Como as Bermudas participam das convenções internacionais, a ação foi adotada no fim de semana e os ativos foram congelados". O pedido ao governo britânico partiu do juiz espanhol Baltasar Garzón, com a intenção de manter congelados os bens de Pinochet. Garzón foi frustrado no ano passado em sua intenção de obter a extradição de Pinochet da Grã-Bretanha para a Espanha para julgá-lo por supostos crimes políticos de abusos contra os direitos humanos cometidos durante seus 17 anos de governo. No Chile, um dos advogados de Pinochet negou que o ex-ditador tenha contas bancárias nas Bermudas, e disse que por isso o embargo ordenado pelo juiz Garzón não teria conseqüências. "Não existem contas desta natureza nem nas Bermudas nem em qualquer outra parte", disse o advogado José María Eyzaguirre, contradizendo o vice-governador das Bermudas. Para ele, o embargo "seguramente é parte da campanha que existe no mundo inteiro contra o general, para tentar manchar seu nome e o das Forças Armadas" chilenas. A Standad Life é administrada pela empresa Freisenbruch-Meyer Insurance Services Ltd, nas Bermudas, e Michael Freisenbruch declarou ao jornal que não estava em condições de formular nenhum comentário sobre o assunto.