Bermudas emitem alerta de tempestade tropical

O serviço meteorológico das Bermudas emitiu um alerta de tempestade tropical para a ilha atlântica por causa da aproximação do furacão Bertha. A tempestade de categoria 1 ficou praticamente estacionária por horas. Mas o Centro Nacional de Furacões dos EUA informou que deve se mover para o Norte a cerca de 4 km por hora mais tarde no sábado, 12. O alerta de tempestade tropical significa que as condições de tempestade são esperadas para as próximas 24 horas. A tempestade tropical tem ventos de pelo menos 63 km por hora. Foto: AP Foto tirada pela NOAA na sexta-feira, 11, mostra Bertha se aproximando das Bermudas