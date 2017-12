Besigye cancela comício após violência policial em Uganda O maior líder da oposição de Uganda, Kizza Besigye, cancelou, nesta segunda-feira, seu último comício eleitoral após tumulto entre policiais e eleitores. Segundo testemunhas, a confusão começou quando centenas de jovens eleitores se reuniram em um campo de Rugby na capital, Campala, e começaram a cantar slogans oposicionistas e a zombar dos policiais, que, nervosos, atiraram gás lacrimogêneo neles. Anteriormente, em um comício de Besigye muito menor, um homem foi morto ao ser atingido por um caminhão. Após o atropelamento, uma pessoa não identificada atirou no veículo, que pegou fogo. Em pesquisa eleitoral realizada entre os dias 6 e 11 de fevereiro, em todo o território nacional, o atual presidente Yoweri Museveni lidera com 47% dos votos contra 36% do candidato da oposição, Kizza Besigye.