Beslusconi repudia força européia fora da Otan O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, repudiou a idéia franco-alemã de a União Européia constituir uma força militar à parte da Otan, que inclui países europeus e os Estados Unidos. ?É de se descartar que possa haver um comando de defesa européia separado da Otan?, disse Berlusconi em Londres, antes de se reunir com o premier Tony Blair. Ontem, em Bruxelas, França, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo propuseram a criação de uma força de defesa comum que possa atuar por fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Beslusconi disse que vê o projeto como algo para se levar à mesa de negociação, ?mas nada além?. Para o político italiano, a Europa ?Não pode ver seu futuro numa contraposição aos Estados Unidos, e ambos devem assumir responsabilidade, juntos, pela segurança, pela democracia e pela liberdade no mundo?.