Bhutto é sentenciada a três anos de prisão Uma corte paquistanesa sentenciou hoje a ex-primeira-ministra Benazir Bhutto a três anos de prisão por não apresentar-se para depor em um processo sobre corrupção. A corte baseou-se na legislação de exceção baixada pelo atual governante militar do país, o general Pervez Musharraf. Já vigora há um mês uma ordem de prisão contra Benazir, que vive em auto-exílio entre Dubai e Londres. Em abril de 1999, a Suprema Corte do Paquistão havia anulado as condenações de Benazir e de seu marido, Asif Ali Zardari, a cinco anos de prisão por corrupção, mas determinou a realização de um novo julgamento - ao qual Benazir recusa-se a comparecer.