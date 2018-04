Bhutto vai à capital paquistanesa discutir estado de emergência

A oposição paquistanesa busca na terça-feira uma resposta unida à adoção do estado de emergência pelo governo, mas enquanto isso não ocorre os advogados protestaram sozinhos pelo segundo dia consecutivo, enfrentando inclusive agressões físicas da polícia. A ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, que encerrou no mês passado um exílio de oito anos depois de receber do governo imunidade em relação a acusações de corrupção, viajou de Karachi a Islamabad para encontrar outros líderes oposicionistas, mas disse que não vai se encontrar sozinha com o presidente Pervez Musharraf negociar. A oposição -- inclusive Bhutto -- critica o estado de emergência, mas até agora não tomou providências concretas. Assim, as únicas manifestações públicas partem dos advogados -- centenas dos quais foram agredidos por policiais com cassetetes e presos. Os Estados Unidos esperavam que houvesse uma divisão de poderes entre Bhutto e Musharraf depois das eleições previstas para janeiro. A ex-primeira-ministra vem consultando outros líderes da oposição a respeito da crise mais séria no país desde que o golpe que levou o general Musharraf ao poder, em 1999. Ela qualificou o estado de emergência como "mini-lei marcial", mas ainda não levou seus seguidores à ruas. O presidente dos EUA, George W. Bush, que valoriza Musharraf como aliado na luta contra a Al Qaeda e o Taliban, pediu ao general na segunda-feira que suspenda o estado de emergência imposto no sábado, realize eleições e renuncie ao comando do Exército. Em Islamabad, soldados mantêm na terça-feira barreiras com arame farpado perto do palácio presidencial, do Parlamento e da Suprema Corte. Em Karachi, a polícia barrou advogados que tentavam entrar na Corte Superior. Em Multan (centro), a polícia usou cassetetes para atacar mais de 12 advogados que atiravam pedras e pediam a renúncia de Musharraf. Uma testemunha da Reuters viu os advogados sendo levados num caminhão. Cerca de outros 12 foram presos na Corte Superior de Lahore (leste), segundo um fotógrafo da Reuters. Em Islamabad, um protesto com cerca de 200 advogados transcorreu pacificamente. O estado de emergência aparentemente é uma tentativa de Musharraf de evitar que a Suprema Corte invalide sua reeleição indireta como presidente, em outubro, sob a alegação de que ele deveria ter abandonado o comando do Exército. Após demitir juízes "rebeldes", Musharraf vem preenchendo a Corte Suprema com figuras mais simpáticas ao governo. Na terça-feira, outros quatro tomaram posse, elevando o total de juízes a 9 -- bem aquém do total original de 17. O primeiro-ministro Shaukat Aziz disse na segunda-feira que as eleições de 2008 serão realizadas, algo que Musharraf ainda não confirmou. O ministro da Justiça Malik Abdul Qayyum disse que as assembléias nacional e provinciais serão dissolvidas em 15 de novembro, ao final de seus mandatos, e que haverá eleições até meados de janeiro. (Com reportagem adicional de Kamran Haider, Zeeshan Haider e Augustine Anthony em Islamabad, Imtiaz Shah, Sahar Ahmed e Ovais Subhani em Karachi)