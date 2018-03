Bhutto visita sua cidade natal no leste do Paquistão

A líder do principal partido opositor paquistanês, Benazir Bhutto, visitou neste sábado, 27, sua cidade natal, Larkana (leste), em sua primeira saída de Karachi desde o atentado perpetrado em sua chegada ao Paquistão, no último dia 18. Bhutto voou de Karachi, no sul do país, a Sukkur, de onde se deslocou por terra a Garhi Khuda Baksh, nas proximidades de Larkana, para orar diante do túmulo de seu pai, o ex-primeiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto. Centenas de pessoas deram as boas-vindas à líder do Partido Popular do Paquistão (PPP) em meio a fortes medidas de segurança, informa a imprensa paquistanesa. Bhutto, duas vezes primeira-ministra do Paquistão, pôs fim a um exílio de oito anos e meio no último dia 18, quando chegou a Karachi. Apenas dez horas após sua chegada, sua comitiva foi alvo de um atentado no qual morreram cerca de 150 pessoas. Desde então, a presidente do PPP deixou sua residência em Karachi apenas em duas ocasiões, para visitar os feridos nos atentados e para rezar pelas vítimas diante do mausoléu de Muhammad Ali Jinnah, o pai da pátria paquistanesa.