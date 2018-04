''Bibi'' acena a radical e promete reter terras

À frente na corrida eleitoral que escolherá o próximo primeiro-ministro israelense, o líder do partido de direita Likud, Binyamin "Bibi" Netanyahu, rejeitou ontem a possibilidade de devolver terras ocupadas por Israel na Cisjordânia aos palestinos. As terras, justificou Netanyahu em comício, seriam "tomadas por extremistas". O candidato ainda deu a entender que não conterá o crescimento dos assentamentos judaicos no território palestino. Segundo pesquisas, o Likud deve mais do que dobrar sua presença na Knesset - o Parlamento israelense - nas eleições de terça-feira, passando de 12 para 26 cadeiras. O centrista Kadima, liderado pela chanceler, Tzipi Livni, teria 23 assentos, seguido pelo ultradireitista Israel Beiteinu, de Avigdor Lieberman, com 21. Os trabalhistas, liderados pelo ex-premiê e atual ministro da Defesa, Ehud Barak, devem obter 16 cadeiras. Tentando angariar votos de imigrantes vindos da ex-URSS, Netanyahu disse que se eleito dará ao radical Lieberman um "ministério-chave". Ex-integrante do movimento clandestino de ultradireita Kach, Lieberman adotou o slogan "sem lealdade, não há cidadania". Se o direitista confirmar o favoritismo das pesquisas e levar adiante sua retórica de campanha, deverá entrar em rota de colisão com o governo de Barack Obama, principalmente com seu enviado ao Oriente Médio, George Mitchell. Analistas afirmam que Washington aumentará a pressão para que Israel congele os assentamentos na Cisjordânia e, futuramente, negocie uma retirada em troca de paz com os palestinos. O fim da expansão israelense no território foi recomendado em 2001 pelo próprio Mitchell, em um relatório sobre a região. Em vez de negociações com a Autoridade Palestina, o líder do Likud defende um projeto de desenvolvimento - um plano de "paz econômica". O direitista também é contra a devolução à Síria das Colinas do Golan. SHALIT Ayman Taha, um alto dirigente do Hamas afirmou ontem que, para Israel, a libertação do soldado israelense Guilad Shalit, sequestrado pelo grupo islâmico em 2006, deixou de ser uma precondição para um acordo sobre Gaza. A declaração foi feita a uma TV egípcia. Até ontem à noite Israel não havia comentado a declaração.