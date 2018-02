Bibi forma governo com partido de ex-astro de TV O premiê de Israel, Binyamin Bibi Netanyahu, e o ex-astro de TV Yair Lapid, líder do Partido Yesh Atid (Há Futuro), que surpreendeu analistas ao obter 19 assentos nas eleições legislativas de janeiro, fecharam acordo para formar uma coalizão de governo ontem, informaram meios de imprensa do país. O pacto determinou que o Ministério da Educação, principal pasta em disputa, será da legenda de Lapid, que assumirá como ministro das Finanças. O Ministério do Interior seria dado ao conservador Likud, de Netanyahu.