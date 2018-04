Bibi recebe enviado dos EUA Em reunião ontem com os principais líderes israelenses, o enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, George Mitchell, reiterou as demandas do presidente Barack Obama a Israel, mas frisou que as relações entre os dois países permanecem "inquebrantáveis". Mitchell passou mais de quatro horas em Jerusalém com o premiê israelense, Binyamin Bibi Netanyahu. Segundo nota do gabinete do premiê, "a reunião ocorreu em um ambiente amistoso", no qual "todo tipo de tema da agenda" teria sido discutido. Anteontem, Bibi havia prometido que anunciará, no domingo, seu novo "plano de paz e segurança" com os palestinos. Depois das reuniões com o governo de Israel, Mitchell vai hoje a Ramallah, sede da Autoridade Palestina (AP) na Cisjordânia. Amanhã ele embarca para o Líbano e, na sexta-feira, vai para a Síria - um dos principais desafetos de Washington no Oriente Médio.