Bibi se diz ''satisfeito'' com retomada de conversas O premiê israelense, Binyamin "Bibi" Netanyahu, disse ontem que recebeu com "satisfação" a proposta dos EUA de retomada das negociações indiretas entre Israel e a Autoridade Palestina depois que seu governo se negou a suspender a construção de assentamentos na Cisjordânia. "Os EUA entenderam que as discussões sobre o tema menor das construções nos assentamentos não levavam a nenhum lugar", disse Netanyahu, que se reuniria ainda ontem com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, George Mitchell.