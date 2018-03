Bibi se reúne com Lapid, mas não forma coalizão O premiê de Israel, Binyamin "Bibi" Netanyahu, reuniu-se ontem com Yair Lapid, líder do Partido Yesh Atid, que surpreendeu ao obter 19 assentos nas eleições legislativas de janeiro. O objetivo foi amenizar a tensão entre a primeira e a segunda força do Parlamento israelense. Netanyahu e Lapid descreveram a reunião como "positiva", mas não chegaram a um acordo sobre uma coalizão de governo.