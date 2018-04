Bibi só aceita Estado palestino ''desmilitarizado''

Em discurso para delinear seu plano de paz para o Oriente Médio, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Bibi Netanyahu, defendeu a criação de um Estado palestino "desmilitarizado". Netanyahu também descartou a possibilidade de congelar a construção dentro de assentamentos israelenses na Cisjordânia. No discurso, o primeiro-ministro afirmou ainda estar disposto a se encontrar com lideres árabes em "Beirute, Damasco, Riad e em Jerusalém" para negociar a paz, mas evitou entrar em detalhes sobre o Irã, dizendo apenas, no começo, que "a ameaça iraniana ainda está diante de nós com toda a força e isso ficou claro no sábado (quando foram divulgados os resultados da eleição iraniana)". "O maior perigo para Israel, para o Oriente Médio e para a humanidade é o encontro entre o islamismo extremista e armas nucleares", declarou. Defendendo uma negociação "incondicional" e se comprometendo "com todos os acordos internacionais já assinados", Netanyahu impôs uma série de condições para a criação de um Estado palestino ao lado de Israel. O futuro país não poderia ter Forças Armadas; controlar seu espaço aéreo; realizar pactos militares com o Irã e o Hezbollah; deve reconhecer Israel como "um Estado judeu"; não incitar o ódio contra judeus; encontrar uma solução para os refugiados fora das fronteiras israelenses; e aceitar Jerusalém como capital indivisível de Israel. "Em qualquer acordo de paz, o território sob controle palestino deve ser desarmado. Se tivermos essa garantia para desmilitarização, além de arranjos necessários para a segurança israelense, e se os palestinos reconhecerem Israel como um Estado para o povo judeu, nós apoiaremos um acordo de paz real para encontrar uma solução para um Estado palestino ao lado do Estado judaico", disse. Bibi fez seu discurso na Universidade Bar Ilan, em Israel, resposta indireta para o pronunciamento do presidente dos EUA Barack Obama, há dez dias, na Universidade do Cairo. Netanyahu descartou a possibilidade de dividir Jerusalém e afirmou que "a capital de Israel permanecerá unificada". A parte oriental da cidade, sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, é reivindicada pelos palestinos como capital de seu futuro Estado, sendo majoritariamente habitada por árabes. CISJORDÂNIA Segundo o primeiro-ministro, Israel "não tem o objetivo de construir novos assentamentos ou expropriar terras para criar mais colônias. Mas existe a necessidade de permitir que os residentes possam viver uma vida normal. Os colonos não são inimigos da nação e não são inimigos da paz. São nossos irmãos e irmãs". A afirmação pode ser interpretada como uma autorização para o "crescimento natural" de assentamentos na Cisjordânia, contrariando Obama, que afirmou que os assentamentos não podem se expandir de forma alguma. "O argumento de que a retirada traz a paz", segundo Netanyahu, "não passou no teste da realidade", citando os exemplo de Gaza e do sul do Líbano, territórios hoje sob influência, respectivamente, do Hamas e o Hezbollah. Ao todo 300 mil colonos israelenses vivem na Cisjordânia e outros 180 mil em Jerusalém Oriental - em Gaza, havia cerca de 7 mil e, no sul do Líbano, apenas militares. A proposta de paz da Liga Árabe, capitaneada pela Arábia Saudita e apoiada pela Autoridade Palestina, prevê o estabelecimento de relações de todos os países árabes com Israel em troca da retirada israelense dos territórios conquistados na Guerra dos Seis Dias, em 1967, o que inclui Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e Colinas do Golan (Síria). A questão dos refugiados palestinos não esteve presente no pronunciamento de Bibi e é nebulosa na proposta árabe, que não conta com o apoio do Hamas. A organização islâmica, no controle da Faixa de Gaza, aceita apenas uma trégua de dez anos em troca da saída de Israel de todos os territórios. CONDIÇÕES Binyamin Bibi Netanyahu Premiê israelense "Se tivermos essa garantia de desmilitarização e se os palestinos reconhecerem Israel como um Estado para o povo judeu, apoiaremos um acordo de paz para encontrar uma solução para um Estado palestino ao lado do Estado judaico"