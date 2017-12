Bíblia pára tiro e salva adolescente nos EUA Leslie Ann Wallace, uma americana de 39 anos, disparou um tiro de escopeta contra seu filho Kenneth Wallace, de 16, quando ele saía da igreja. O tiro atingiu a Bíblia que Kenneth carregava. O livro recebeu o grosso da carga: Kenneth escapou apenas com arranhões no braço. Antes, Leslie Ann havia matado um outro filho, uma criança de seis anos. ?A Bíblia com certeza lhe salvou a vida?, disse o vice-xerife Larry King. ?Se a Bíblia não estivesse no caminho, ele teria recebido todo o impacto, e sofrido ferimentos capazes de levá-lo à morte?. Mais tarde, a mãe foi ferida a tiros por polícias do condado de Lee, na Flórida, depois de ter atirado neles. Wallace está em estado grave após ter sido submetida a uma cirurgia. As autoridades informaram que não encontraram um motivo para o ataque. Segundo a polícia, Leslie Wallace é uma veterana da marinha com grande conhecimento de armas. Ela mesma teria ligado para polícia para informar que havia assassinado seu filho.