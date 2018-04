Biblioteca do Congresso dos EUA adquire todos os arquivos do Twitter

A Biblioteca do Congresso americano afirmou, nesta quarta-feira, que adquiriu todo o arquivo do Twitter e que arquivará todas as mensagens enviadas desde o início do serviço, em março de 2007.

O anúncio foi feito no perfil e no blog oficial da instituição, que veiculou a mensagem "a Biblioteca do Congresso adquiriu todo o arquivo do Twitter".

"Todos os 'tweets' (mensagens de até 140 caracteres postados no site) que foram difundidos publicamente no Twitter desde seu início serão arquivados eletronicamente na Biblioteca do Congresso", diz o comunicado.

De acordo com Matt Raymond, encarregado da Biblioteca, isso representa "muitos tweets".

Segundo ele, o Twitter processa mais de 50 milhões de mensagens todos os dias, com o total chegando a bilhões.

A Bibliteca afirmou ainda que o objetivo da aquisição seria a pesquisa.

Entre as mensagens consideradas históricas e que ficarão arquivadas está a primeira da história da rede social, realizada pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, e a do presidente americano, Barack Obama, anunciado sua eleição à Presidência, em 2008.

O Twitter, sediado na cidade americana de San Francisco, tem mais de 100 milhões de usuários registrados. Entre 2009 e 2010, a empresa aumentou seu número de funcionários de 25 para 175.

O Twitter, sediado na cidade americana de San Francisco, tem mais de 100 milhões de usuários registrados. Entre 2009 e 2010, a empresa aumentou seu número de funcionários de 25 para 175.

O Twitter permite que seus usuários publiquem mensagens curtas, de até 140 caracteres e se tornou uma das redes sociais mais populares do mundo, ao lado do Facebook.