Biblioteca faz apelo para obter cartas de amor de Diana A Biblioteca Nacional Britânica fez um apelo público para que algum benfeitor a ajude a obter as cartas íntimas escritas pela falecida princesa Diana a seu ex-amante James Hewitt. A biblioteca informou nesta sexta-feira que respeitará as preocupações com privacidade manifestadas pela família de Diana e analisará a possibilidade de impedir o acesso à correspondência a qualquer um que não seja seu herdeiro durante um tempo ainda indeterminado. Hewitt manifestou recentemente sua disposição de vender 64 cartas escritas pela princesa durante o romance entre os dois.