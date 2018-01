Bicicleta-bomba faz três mortos em Bagdá Pelo menos quatro iraquianos, entre eles um policial, foram mortos nesta terça-feira e outros 21 ficaram feridos em dois atentados, no centro e no leste de Bagdá, segundo informaram fontes policiais iraquianas. Segundo as fontes policiais, um suicida explodiu uma bicicleta-bomba num posto de controle na praça de al-Andalus, no centro da capital iraquiana, causando a morte de três pessoas, entre elas um policial. A explosão da bicicleta também feriu 17 pessoas, entre elas dois policiais. No segundo ataque, um carro-bomba explodiu contra um comboio policial no leste de Bagdá. Minutos depois, quando uma patrulha policial chegou para investigar o caso, outra bomba explodiu. A explosão da segunda bomba matou uma pessoa e feriu quatro.