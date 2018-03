Bicicletas-bomba matam 13 e ferem 50 Duas bicicletas-bomba explodiram ontem em um mercado em Hyderabad, no sul da Índia, deixando 13 mortos e mais de 50 feridos, segundo o Ministério do Interior. As explosões ocorreram a uma distância de 150 metros uma da outra. Oito pessoas morreram em um dos locais, e três no outro. Nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques, o que levou as autoridades a decretar estado de alerta nas principais cidades do país, como Nova Délhi e Mumbai. O governo qualificou as explosões como um ataque terrorista.