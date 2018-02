BID: reconstrução do Haiti pode chegar a US$ 14 bi A reconstrução do Haiti terá um custo de até US$ 14 bilhões, o que tornará o terremoto que atingiu aquele país no mês passado o desastre natural mais devastador da história moderna, segundo avaliou o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A cifra para reerguer casas, escolas, ruas e outras obras de infraestrutura no Haiti consta de um documento divulgado hoje. O relatório informou que os danos foram estimados entre US$ 8 bilhões e US$ 14 bilhões, um valor que considerou, proporcionalmente, o tamanho da população e a produção econômica do país.