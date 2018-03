Biden anuncia apoio a diálogo com guerrilha

"Manifestei ao presidente Santos que os EUA apoiam firmemente seus esforços para alcançar a paz com as Farc. Assim como apoiamos os dirigentes colombianos no campo de batalha, (agora) apoiamos totalmente a mesa de negociações", disse Biden, que deve chegar hoje à noite a Brasília.

Por meio do Plano Colômbia, os EUA têm acompanhado a luta do país contra o narcotráfico e as Farc, enviando mais de US$ 8 bilhões em assistência, treinamento e tecnologia, desde 2000.

Após o encontro, o presidente Santos comemorou o avanço no diálogo de paz com as Farc realizado em Havana, após a assinatura, no domingo, do primeiro acordo sobre a questão agrária. Para Santos, conseguir concluir os outros pontos da agenda "seria fechar com chave de ouro o que se iniciou há 13 anos com o Plano Colômbia". / REUTERS