Biden defende aumento do salário mínimo nos EUA O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado que o aumento do salário mínimo no país seria bom para os negócios. Biden fez o discurso de rádio e internet semanal da Casa Branca no lugar do presidente Barack Obama, que está em viagem oficial. Ele pediu ao Congresso que aprove a proposta de Obama de aumentar o mínimo para US$ 10,10 por hora.