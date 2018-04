Bielo-Rússia critica retirada de embaixadores europeus A Bielo-Rússia fez fortes críticas nesta quarta-feira à decisão coordenada da União Europeia (UE) de chamar seus embaixadores na ex-república soviética do Leste Europeu, ao dizer que a medida é um "caminho para o impasse". A UE anunciou a retirada dos embaixadores na noite de ontem, algumas horas após o governo bielo-russo pedir a saída do chefe da delegação da UE e do embaixador da Polônia em Minsk. O governo bielo-russo também informou que estava retirando seus embaixadores de Varsóvia e de Bruxelas.