Biggs retorna à prisão depois de testes médicos Ronald Biggs, o ex-fugitivo da Justiça britânica pelo assalto ao trem pagador, retornou hoje à prisão depois de ter passado duas noites em um hospital militar de Londres, onde se submeteu a exames médicos e recebeu uma transfusão de sangue de emergência. Biggs, que passou mais de 30 anos como fugitivo antes de retornar à Inglaterra, em maio deste ano, deixou o Queen Elizabeth Hospital sob forte esquema de segurança e foi levado para a ala médica da prisão de segurança máxima de Belmarsh, no sul da capital britânica. Biggs, com 72 anos, foi sentenciado a 30 anos de prisão por sua participação, em 1963, no que ficou conhecido como o maior assalto da história da Grã-Bretanha. Biggs conseguiu escapar da prisão em 1965 e, depois de passar por alguns países, acabou se estabelecendo no Brasil. Segundo fontes do hospital, o estado de saúde de Biggs é "estável".