Bilionário prevê ataque nuclear contra os EUA O guru dos investimentos Warren Buffett fez uma previsão sombria acerca da segurança nacional dos Estados Unidos, dizendo que um ataque nuclear terrorista em solo americano é "virtualmente uma certeza". Inveja e antipatia contra os Estados Unidos têm alimentado ódio contra o país no mesmo momento em que se disseminou a habilidade de se construir artefatos nucleares, disse Buffett, na noite de domingo, último dia do encontro anual do conglomerado de companhias de seguros Berkshire Hathaway Inc. "Vamos ter algo como um grande evento nuclear neste país", afirmou Buffett, o chefe de operações da empresa. "Irá acontecer. Se ocorrerá daqui a 10 anos ou daqui a 10 minutos, ou 50 anos (...) mas é uma virtual certeza". Washington e Nova York seriam os principais alvos, já que os terroristas querem traumatizar os EUA e matar o maior número possível de pessoas, avaliou. Ataques quimícos ou biológicos também são prováveis, adiantou Buffett. Buffett, de 71 anos, é o segundo homem mais rico do mundo com interesses na Coca-Cola, American Express e The Washington Post, mas seu negócio principal é na área de seguros.