Bilionário russo viaja em seu iate de 115 m. Discretamente É difícil manter a discrição quando seu barco é tão longo quanto dois quarteirões de uma cidade. Assim como quer Roman Abromovich, o bilionário russo e proprietário do time de futebol do Chelsea, que está passando suas férias de verão entre os fiordes em seu iate de 370 pés (115 metros), o Pelorus, segundo noticiam, hoje, os jornais da Noruega. Abramovich está, aparentemente, tentado manter um low profile. A empresa que está organizando sua aventura nórdica, a Cruise Service AS, recusou-se até a confirmar que a viagem fora planejada. Mas, quando o enorme e resplandecente veleiro chegou ao porto de Stavanger, população de 100.000 pessoas, os repórteres locais começaram a vigilância e, no fim do dia de ontem, um jornalista do Stavanger Aftenbladet viu Abramovich chegar ao aeroporto da cidade. O russo saiu do avião carregando uma criança pequena nos braços e desapareceu rapidamente numa perua Mercedes. Logo depois, Abramovich subiu a bordo do iate e partiu para o cruzeiro pelos fiordes, que deve durar no mínimo 10 dias. Abramovich fez fortuna ? estimada em US$ 13,8 bilhões pelo jornal inglês The Times - com petróleo, alumínio, produtos farmacêuticos, entre seus principais investimentos.